’Rutte wil in torentje blijven’

De achterban van de VVD maakt zich zorgen over Rutte dat hij teveel partijprincipes laat varen om maar een regering te kunnen vormen waarbij hij weer premier wordt, maar dat weet toch heel Nederland allang het maakt Rutte niets uit wat voor overeenkomsten er gesloten worden als hij maar premier wordt daar gaat het hem om en niet het partijbelang dat is van ondergeschikt belang volgens hem. Nee, als hij maar in het torentje kan blijven dan vindt hij (bijna) alles goed.

Peter Blokker, Nieuw Amsterdam