Brief 3 ’Kosten rijzen de pan uit’

Werk mag niet minder opleveren dan het WML (Wettelijk Minimum Loon). Een loon van 10,03 euro per uur betekent voor een werkgever loonkosten van 26.935 euro per jaar. Daarbij nog 50% aan kosten voor de uitzender en dan is het uurloon al gestegen tot 15,05 euro. Hier komen de kosten van begeleiding en bijscholing nog overheen.

Ook moet de ’transitievergoeding’ betaald worden. De kosten rijzen dus de pan uit. Het is dan goedkoper om gebruik te maken van arbeidsmigranten.

T. de Vries, Marum

