Ingesmeerd met olie en naakt onder z’n celbed

Saskia Belleman Ⓒ TLG

De 37-jarige tramschutter Gökmen T. werd deze week stevig geboeid voor zijn rechters in Utrecht geleid tijdens de eerste zitting in zijn strafzaak. Hij wilde niet komen, moest van de rechtbank, maar liet zich duidelijk niet zonder slag of stoot naar de rechtbank brengen. Het is een voor Nederland ongebruikelijk beeld, maar het komt vaker voor.