’Hogere btw op energie onbegrijpelijk’

Een zeer groot aantal huishoudens worstelt met de hoge energiekosten en moet in de kou proberen het hoofd boven water te houden want de zorg en de boodschappen zijn met de energieprijs ook fors gestegen. Triest dat ons kabinet de btw heeft verhoogd toen de energieprijzen al fors gestegen waren en zij met een sigaar uit eigen doos proberen met een prijsplafond grotere ellende te besparen. De marktwerking heeft ons in deze misere doen belanden en tussentijds toch nog even de btw opvoeren. Wat een beleid!

Mevr. Brugman, Lelystad