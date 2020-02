’Minder vlees eten heeft amper effect’

Van 1960 tot 2017 is de wereldwijde vleesconsumptie toegenomen van 70 naar 330 miljoen ton per jaar. De vleesconsumptie van Azië is in die kleine 60 jaar toegenomen van 10 tot 140 miljoen ton per jaar. De wereldwijde vleesconsumptie neemt met ongeveer 5 miljoen ton per jaar toe. Met name Azië komt min of meer uit zijn industriële revolutie, zoals wij begin 20e eeuw, dus als je het dan wat beter krijgt, ga je ook de wat hoogwaardiger producten (waaronder vlees) consumeren.

In Nederland is de vleesconsumptie ongeveer 1,3 miljoen ton per jaar en al jaren en nog steeds stijgende. Onze hele jaarconsumptie is nog niet eens de helft van de jaarlijkse stijging in Azië. Ook al zou Nederland helemaal geen vlees meer eten, dan nog zal de wereldwijde vleesconsumptie fors blijven toenemen. Laat staan als Nederland een dagje minder vlees gaat eten. Het blijft minder dan een druppel op een gloeiende plaat, het sist nog niet eens.

Hans Bakker, Ridderkerk