Natuurlijk komen er files; Nederland is overvol

Nederland is overvol. Prinses Juliana zei het al in 1952 bij tien miljoen Nederlanders, de reageerders op Telegraaf.nl zijn er niet bang voor dat nog een keer te herhalen.

En dan nog: al zijn we met veel meer, waarom staan we dan nog in de file? Met vijf procent minder auto’s in de spits zijn de files toch verleden tijd, berekenden experts? Nou, zegt Caspar: „De meeste mensen zijn nu eenmaal kuddedieren en makke schapen tegelijk, dus zullen de (snel)wegen ook weer gauw volstromen.”

Ook Klaas the Boss ziet lange rijen blik op wielen in het verschiet: „Natuurlijk komt de file terug. Hoe vaker en langer van lengte en duur hoe beter voor de economie. We zijn weer lekker allemaal in de weer om de schatkist te vullen.”

Het alternatief is het openbaar vervoer; u weet wel, waar mondkapjes slecht gedeeltelijk bescherming zouden bieden. Maar ja, daar willen we eigenlijk niet in, ziet ook Maria_k: „Als velen thuis blijven werken zal het wel wat meevallen, maar aan de andere kant: je kunt nu ook niet meer met veel in een trein. Ik snap niet dat ze die dingen niet ombouwen met coupés.”

Ook John en Els zien problemen met het ov. Het is gewoon slecht: „Zolang je het ov ontraadt en bovendien maar voor de helft vult, zullen ondanks de mondkapjesplicht de wegen enorm dichtslibben. En al zou je het ov voor 100% vullen - wat overal ter wereld gebeurt i.c.m. mondkapje - dan nog is ons Nederlands OV te slecht en te duur.”

Dat ziet Paul Lamote ook: „Het ov is weggevallen, daar maakt vrijwel niemand meer gebruik van. Er zullen dus grote files komen.”

Een enkeling denkt dat we te bang zijn om buitenshuis te gaan werken en dus uit de file zullen blijven. Peer2083 bijvoorbeeld: „De meeste mensen zijn zo angstig gemaakt door politiek en pandemiefanaten, dat ze nauwelijks de deur nog uit durven. Thuiswerken wordt de nieuwe norm, misschien nog één dag in de week socialisen met je collega’s. Dus het ov zal pakweg 50% rustiger worden; verkeer 20%. Structureel. Dus hooguit een paar files zullen terugkomen. Maar meestal dus alle ruimte voor plankgas, haha...”

Daarin staat Peer2083 redelijk alleen. De meeste reageerders zien het probleem (’er komen weer files’) en koppelen er ook maar meteen een oorzaak aan: „Te veel mensen.” Cvdblink1955: „Zolang er mensen zijn die durven te zeggen dat Nederland niet overbevolkt is, zal het fileprobleem alleen maar erger worden.” Dat zegt ook Pandora25: „We zijn een klein, overvol land en mensen moeten van a naar b. Daarbij zijn files onvermijdelijk. Eén ongeluk en het verkeer staat vast.”

De spreekwoordelijk hoge bevolkingsdichtheid van ons land baart ook mensen zorgen: „Nederlanders zijn hardleers. Het zal me niet verwonderen dat er in september 2020 een nieuwe virus uitbreekt. Waarom willen de mensen willen niet luisteren? Nederland is zo’n piepklein landje. Dan vraag je ook om een virus.”

En dus om meer files, zegt ook Pim W: „Natuurlijk komen er weer meer files als alles normaal is. De regering heeft enkele jaren zelf bepaald dat werkloze werknemers werk moeten accepteren dat maximaal 60 tot 90 minuten van hun woonplaats mag en kan liggen. Dan moet je niet klagen als er dan veel woon-werkverkeer is.” En dat gaat gebeuren, zegt Jellepb: „De idioot die denkt dat dat niet zou gebeuren, woont nog ergens onder een steen of in een grot, dat kan niet anders.”

Laantje26 tenslotte ziet ook een probleem in de vrijgevochten aard van de burger: „Metropool Nederland gaat weer naar buiten om naar het werk te gaan, om te recreëren of op visite bij ouders, vrienden etc. Wie wil ons tegenhouden? Wij zijn een vrij en liberaal land, toch? Fileleed nemen we op de koop toe.”