De gevaarlijke escalatie van geweld in Israël komt op het conto van Hamas. Het terreurleger in Gaza is stelselmatig bezig geweest om het vuurtje op te stoken, uitmondend in het afvuren van honderden raketten op Israëlische burgerdoelen. Terwijl Israël volkomen legitiem gebruikmaakt van het recht op zelfverdediging, klinkt ook in Nederland kritiek.