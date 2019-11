In een week vol spannend nieuws – van het Irak-debat tot de bizarre voetbalavond van Ajax – is één bericht me bijzonder bijgebleven. Nee, niet de nonnen die op missie in Afrika bezwangerd bleken of het ’kaapalarm’ op Schiphol. Wat mij trof was het bericht over klimaatactivisten, die op weg waren naar de verkeerde bestemming. Dat is symboliek ten top.