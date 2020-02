’Stop #MeToo onzin’

’Vrouwen zijn geen engelen’. zo luidde de kop van Evert Santegoeds Privé (tel.28/2) in een Interview met Wilma Driessen over de #MeToo affaires van de laatste tijd. Ze heeft volkomen gelijk en die aantijgingen van jaren geleden dienen in de prullenbak te verdwijnen, vindt Mevrouw Brugman.