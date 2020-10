Uitslag Stelling: ’Meer naar elkaar omzien’

Deze week, in de Week tegen Eenzaamheid, is er extra aandacht voor het thema, wat de meeste respondenten alleen maar kunnen toejuichen. Zo’n campagne kan de bewustwording vergroten, denken ze. „Want”, zegt een deelnemer, „eenzaamheid is moeilijk te herkennen. Mensen zeggen het vaak niet en lijken gewoon sociaal actief. Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking voor en kent geen leeftijd.”

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek voelde een op de tien Nederlanders zich in 2019 eenzaam. Respondenten denken dat door de coronamaatregelen gevoelens van eenzaamheid alleen maar zijn toegenomen nu mensen meer aan huis zijn gebonden.

Veertig procent van de deelnemers geeft aan zich nu vaker eenzaam te voelen dan voor de coronacrisis. „Het weinige sociale contact voel ik steeds beter. Het spontaan bij iemand een kopje koffie drinken, even voor de gezelligheid naar het centrum, praatje met bekenden etc., dat is er niet meer bij. Mijn wereld is heel klein geworden.” Een ander, 62 jaar, zit thuis met late gevolgen van kanker en ziet één keer per week de thuiszorg. „Verder geen sociale contacten. Is dit nu mijn leven?”

Ruim twee derde van de deelnemers vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de sociale gevolgen van corona. Een respondent vertelt: „Tijdens de ’intelligente’ lockdown in april zag ik hoezeer de eenzaamheid erin hakte bij mijn ouders omdat ze ineens niks meer hadden of mochten. Duidelijk werd dat ze op psychisch gebied een behoorlijke jas hebben uitgedaan! Zelf mochten we ook onze (klein)kinderen niet meer direct zien. Om wanhopig van te worden. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren.”

Vrijwel alle respondenten denken dat eenzaamheid van invloed is op de gezondheid. „Het werkt depressie, angst en moedeloosheid in de hand en kan zich uiten in een hele reeks aan lichamelijke klachten.”

De gemeente Rotterdam is in samenwerking met PostNL een proef begonnen waarbij postbezorgers een melding kunnen maken wanneer zij op hun ronde eenzaamheid tegenkomen. Hoewel de meesten het een goed initiatief vinden, klinkt er ook kritiek. „Vroeger deed de melkboer, bakker aan de deur of de buurvrouw wat de postbode, die daar geen tijd voor heeft, nu moet doen”, schrijft iemand. Een ander, die ’alleen maar niet eenzaam’ is: „Ik moet er niet aan denken dat de postbode hulpverleners op mijn dak stuurt. Ik maak zelf wel uit of ik hulp wil”.

Velen denken dat de toenemende eenzaamheid het gevolg is van de individualisering van de samenleving. „Mensen leven vaak in hun eigen bubbel. Ze hebben geen tijd meer voor een praatje en leven in de schijnwereld van sociale media.” Een oplossing is moeilijk, erkennen respondenten. „Omzien naar elkaar, toch maar dat telefoongesprekje, elkaar indien nodig een helpende hand toesteken, zou misschien wat helpen”, meent iemand. Maar wie eenzaam is, kan daar vaak zelf ook wat aan doen, vinden anderen. „Ga er op uit, praat met je buren, doe mee met een clubje, blijf niet binnen zitten wachten tot iemand anders het komt oplossen.”