’Scholen hadden nooit dicht gehoeven’

Het is dus tijd voor optimisme en volledig open scholen, betoogt Karin den Heijer. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Het kabinet hakt volgende maand een knoop door over hoe het nieuwe schooljaar eruit gaat zien. Gooi de scholen weer volledig open, met zo min mogelijk extra maatregelen, zegt Karin den Heijer. „Inmiddels is duidelijk dat scholen een kleine rol speelden in de pandemie.”