’Hulp aan Afrika werkt averechts’

Dit boek gaat over de ’hulp’ in de vorm van leningen en schenkingen door het Westen aan Afrikaanse landen. Sinds WO II is er zo’n 1000 miljard dollar van deze ’hulp’ naar Afrika gegaan. Deze goedbedoelde ’hulp’ heeft een averechtse uitwerking gehad. Het heeft Afrika ’hulpverslaafd’ gemaakt, met als gevolg achteruitgang i.p.v. vooruitgang. Over de laatste 30 jaar vertonen de meest ’hulpafhankelijke’ landen negatieve groeicijfers. Bovendien heeft het de corruptie aangewakkerd. „Deze hulp is niet goedaardig maar kwaadaardig”, stelt Moyo.

Frits W. van Dijk, Cranendonck