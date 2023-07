’Zijn er nog politieke iconen?’

Om vervolgens vanaf 1986 over te stappen op de VVD, waarna ik jaren op iconen als Bolkestein, Wiegel en natuurlijk Rutte heb gestemd. Ik ben tot 2017 de VVD trouw gebleven. De laatste stembusronde in 2021 heb ik de VVD verlaten, ben ik lid geworden van het CDA en vol overtuiging mijn stem uitgebracht op Pieter Omtzigt. Omtzigt heeft om volstrekt relevante redenen het CDA verlaten, nml. het debacle ’Omtzigt functie elders’. En nu mogen wij wederom naar de stembus. Gebleken is dat na de verkiezingen in 2021 maar liefst 10 maanden formeren nodig was om een ministersploeg op te tuigen die nog geen deuk in een pakje boter kon slaan. Welke mannen en vrouwen staan op voor de verkiezingen van november 2023? Komt de nieuwe generatie met een duidelijk verhaal en laten zij ons iconen als Wiegel, Den Uyl, Terlouw uit vervlogen tijden vergeten? Jetten en Kaag kunnen en mogen toch niet eens in de schaduw staan van Terlouw en Kuiken kan zich niet meten aan Den Uyl.

Weet Omtzigt de juiste mensen om zich heen te verzamelen om met een gedegen partij mee te doen aan de nieuwe verkiezingen? Nieuwkomers zijn in het verleden riskant gebleken hardgroeiers kunnen immers ook kapot groeien. Of gaat het CDA diep door het stof en haalt Omtzigt onder de mantel der liefde weer binnen?

Hopelijk gaat Nederland in november met verstand een hokje rood kleuren en blijft de emotie buiten het stemhokje.

Niels J. Kooijman, Amstelveen