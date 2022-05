’Weinig verandering door demonstraties’

Twee van die onvermoeibare strijders en demonstranten zijn ons onlangs ontvallen. Mient Jan Faber, vredesactivist, die namens het IKV steeds voorop liep in de strijd tegen de plaatsing van kernraketten in ons land en daarmee - nog nooit eerder vertoond - honderdduizenden mensen op de been wist te brengen. En Mohamed Rabbae - GroenLinks - die we kennen van zijn voortdurende strijd en demonstraties tegen racisme en het was vooral Geert Wilders die hij de mantel uitveegde en hem daar in de Tweede Kamer over aanpakte.

Ferdinandusse had met zijn gezegde een vooruitziende blik. Al dat gedemonstreer heeft uiteindelijk tot niets geleid. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken. Op de wereld is er altijd wel érgens een oorlog gaande en racisme schijnt met de dag erger te worden. In een wereld waar de spanningen alsmaar toenemen en de tegenstellingen steeds groter worden zal dat beeld niet snel veranderen.

Jan Muijs, Tilburg