’Uitbreiding EU leidt tot tragedie’

De uitbreiding met nieuwe landen werd steeds gedaan op basis van politieke en economische belangen terwijl de burger veel meer waarde hecht aan sociale en culturele binding. Die is ver te zoeken bij de laatste uitbreidingen. Deze keer heeft het Brussel behaagd om toenadering te zoeken tot Oekraïne waarbij ik er vast van overtuigd ben dat dit de opmaat is geweest voor die vreselijke gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Dan zie ik de beelden van de barbaren die een vliegtuig met onschuldige burgers uit de lucht hebben geschoten, die de lichamen van de slachtoffers respectloos behandelen en de kostbaarheden stelen. En ik zie ook de politici die in het Oekraïnse parlement elkaar te lijf gaan en dan denk ik: is dat nou een waardevolle bijdrage aan de EU? Dat vergroot de stabiliteit in onze regio niet. EU-voorstanders roemen altijd de vrede en stabiliteit die de EU heeft gebracht maar die kun je niet eindeloos blijven uitrekken. Ik ben nu een echte euroscepticus geworden.

Pieter van den Brink