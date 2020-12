Brief 3: ’Handelsakkoord en grenzen dicht’

Goed voor onze economie en voor onze havens, dit is een win-win situatie. Dan sluiten we meteen onze grens met onze buren.

Plasterk schreef daar in De Telegraaf van vrijdag 11 december 2020 een prima stuk over hoe Schengen ons land heeft geruïneerd. Ik heb Plasterk in ruim een half jaar dat hij die kolommen schrijft meer zinnige dingen zien zeggen dan hij in zijn hele politieke carrière heeft gezegd.

Bas Obladen

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: