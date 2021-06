Brief 2 ’Internationaal gezag Rutte’

Premium

’Politiek is niet bezig met veiligheid van Nederland’

Tijdens het kiften landde in de Kamer een brandbrief van politie, justitie en bestuurders. Boodschap: de veiligheid is ernstig in gevaar; er is €1,3 miljard nodig tegen misdaad. Daarmee zijn we er niet, stelt Patrick Bolder. „Ook de geopolitieke veiligheid wankelt en vereist actie.”