24/7-maatschappij is een probleem, maar stop de regeldwang!

Dat is in grote lijnen de mening die Telegraaf-lezers is toegedaan. Werkgevers in Portugal die hun werknemers buiten werktijd bellen, mailen of een berichtje sturen, zijn sinds deze week strafbaar en riskeren een boete. De discussie woedt ook in Nederland. Als het aan de lezer was? Maak afspraken, zoek tussenoplossingen en polder in een goede Nederlandse traditie naar manieren om meer balans in te bouwen.

Want ja, het probleem bestáát. Maar het wetsvoorstel van PvdA’er Gijs van Dijk om telefoontjes van werkgevers met werknemers strafbaar te stellen, stemt vooral tot gezucht, gesteun en geweeklaag.

„Jonge jonge, wat een idioterie”, schrijft iemand met het pseudoniem ’Partijtje’ als reactie op rubriek De Kwestie waarbij Van Dijk het opnam tegen hoogleraar Arbeidsrecht Ton Wilthagen, die oproept tot maatwerk. „Ik heb mijn personeel buiten werktijd nooit lastig gevallen. Maar helaas enkele keren was het dringend nodig. Maak goede afspraken”, aldus deze lezer.

Shell

„We leven in een 7x24-uurs maatschappij. Valt dat tegen te houden?”, vraagt Edwin van der Man zich af. „Als je dit soort wetgeving invoert dan drijf je nog meer bedrijven als Shell Nederland uit. Ga eerst eens met elkaar om tafel”, aldus een ander. „Wéér een nieuwe wet? We moeten eerst zien af te komen van alle wetten die dit demissionaire kabinet er doorgedrukt heeft”, zegt weer een andere Telegraaf-lezer. Ook Andre van Rossum wil ’juist minder wetten en regels’.

De oproep van Wilthagen, om samen te kijken naar maatwerk, valt in goede aarde. Telegraaflezers zien veel grijs gebied. „Als de baas een keer belt of een mail stuurt, is dat geen probleem, maar als dit structureel gebeurt, is dit wel een probleem.”

Groene en rode kaart

„Raar om dit over de hoofden van werkgevers en werknemers heen te bepalen”, zegt een ander. Deze Telegraaf-lezer denkt constructief mee en ziet ’een heel relaxte tussenoplossing’. „Geef alle werknemers groene en rode kaarten. Ze laten zo’n kaart achter op hun werkplek. Iemand heeft niets bijzonders te doen in het weekend, kan een groene kaart laten liggen. Hij is beschikbaar. Een andere keer heeft hij een druk familiefeest. Op zijn bureau ligt dan een rode kaart. Rood betekent niet bereikbaar. Zo kunnen werknemers en werkgevers er samen uitkomen zonder dwang van de overheid.”

Ontwikkelingen als thuiswerken zorgen ervoor dat werk juist flexibel kan worden – en dat heeft ook voordelen. „Bij ons is er ruimte als je thuiswerkt om ook overdag even een pauze in te lassen voor kinderen of een boodschapje. Als er telefoon is geweest, sturen wij een mailtje met belverzoek”, schrijft iemand, die met dat voorbeeld wil benadrukken dat werkgevers en werknemers heel succesvol samen afspraken kunnen maken.

Bemoeienis

’Vadertje Staat’ moet zich niet te veel bemoeien, vindt ook R van Putten. „Zijn mensen niet meer mans genoeg zelf hun zaken te regelen? Je kunt je werkgever of chef toch zelf ook duidelijk maken dat je maar een x aantal uur werkt en er daarnaast een privéleven op nahoudt.”

„Waarom is het nodig hiervoor wetgeving te maken? En wat is nog werktijd?”, vraagt Marinka zich af. „In de organisatie waar ik werk, is plaats- en tijdonafhankelijk werken juist een arbeidsvoorwaarde. Wil je niet vrijdagmiddag, maar zondagochtend je uurtjes maken, dan is dat prima. Noodsituaties en roosterwerk uitgezonderd natuurlijk. Superfijn voor je werk-privébalans, maar dat zouden leidinggevenden dan niet meer mogen?”

Zij houdt haar werk- en privételefoon en ook de laptops gescheiden. „Dus als de boel uitstaat, zie ik ook niets. Die keuze kunnen meer mensen maken.” Een prima optie, zonder ’overdreven regeldwang’. Want wat gaat zo’n wet precies inhouden? Is er een glijdende schaal? „Met de directe collega’s onderling hebben we een gezellig appgroepje voor niet-werkgerelateerde, leuke privédingen. Zou mijn leidinggevende daar ook niet meer in mogen posten?”

’Goed plan’

Toch zien lezers de ernst van de situatie wel in. „Terecht er blijft een verschil tussen werk en privé”, benadrukt iemand. „Als een baas of een van de collega’s belde als ik vrij was, nam ik nooit op. Ik vind dat het ook niet kan. Mijn gezondheids is belangrijker”, reageert iemand.

„Ik vind het een goed plan”, schrijft Fred Schuit tegen de zich voorzichtig vormende consensus in. „Ik ken mensen in een leidinggevende functie die te pas en te onpas, zelf ’s nachts, ziekmeldingen krijgen van personeel, of op hun vrije dag door de manager gebeld worden. Tegenwoordig moet iedereen 24/7/52 ’beschikbaar’ zijn. Het is niet voor niets dat steeds meer mensen een burn-out krijgen.” Hij krijgt her en der steun. „Vrije tijd is waar je zelf over je tijd mag beschikken zonder bemoeienis van je werkgever, anders zijn het werkuren”, schrijft iemand.