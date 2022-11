Rijwielhersteller Rob Smeets in Meerssen was heel druk, maar wilde toch wel even tijd vrijmaken. Een paar uurtjes later weer langsgegaan en wat bleek, de band was niet lek! Opgepompt en geen kosten. Grootse service en zuidelijke vriendelijkheid!

Hans Hensbergen, Colmschate

