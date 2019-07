’Aangifte Michael P. onvoorstelbaar’

Ik vind het onvoorstelbaar dat hij zoiets durft te ondernemen en dat zegt voor mij genoeg over de geestelijke gesteldheid van Michael P. ; hij heeft geen enkel voorstellingsvermogen wat hij in zijn leven andere mensen al heeft aangedaan en heeft geen enkele empathie met zijn slachtoffers.

Het is goed dat wij in een rechtsstaat leven, maar soms vind ik dat het veel te ver gaat met bescherming van een individu. Hij heeft het helemaal aan zichzelf te wijten dat hij gearresteerd is en ik hoop dan ook van ganser harte dat de agenten niet worden vervolgd.

Wim Nieuwenhoven, Beilen