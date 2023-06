Brief 3 ’Positie Wiersma was onhoudbaar’

Bekijk ook: Minister Wiersma stapt op na klachtenstroom over zijn gedrag

Ik begrijp, dat als mensen klachten hebben over het gedrag van minister Wiersma, je er dan wat mee moet. Zijn aanblijven als bewindsman was eigenlijk onhoudbaar. Maar inhoudelijk gezien vond ik het een goede minister en daarom jammer dat dit gebeurd is. Ik wens hem dan ook het beste!

B. Vroemisse