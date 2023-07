Hoewel correspondenten mijlenver wonen, vormen we toch een hechte groep

Als een krant vroeger een mijnheer was, dan waren correspondenten koningen. Zeer gerespecteerde in de journalistiek gearriveerde heren of dames schrevenover exotischelanden waar de lezer nog nooit was geweest, omdat massatoerisme niet bestond en internet nog niet was uitgevonden. Een brief of een telegram met daarin het artikel werd naar de krant gestuurd om pas dagen later te worden gepubliceerd...