Boeken worden langzaam verdrongen door streamingdiensten

Binnenland

Auteur woke-woordenboek: ‘Meer mensen moeten opstaan tegen woke’

In een speciale aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ spreekt verslaggever Wierd Duk met filosoof en auteur Floris van den Berg over diens nieuwe boek Wokabulary. Van den Berg waarschuwt voor het intolerante ‘wokisme’, dat wortel schiet in met name onderwijs en cultuur en dat naar zijn ...