Bewindslieden in jeans, zoals tijdens de traditionele ’heidag’: het wil maar niet wennen. Het zal mijn conservatieve inborst wel zijn, al is er volgens mij weinig conservatiefs aan de vaststelling dat er met Ank Bijleveld ook een minister acte de présence gaf, die de stof voor haar broekpak bij De Gordijnenman had aangeschaft.