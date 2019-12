Tom werd zomaar uit het leven weggerukt voor een paar rotcenten

Nieuws is iets wonderlijks. Sommige verhalen krijgen veel aandacht. Belanden op de voorpagina en zijn de opening van het journaal. Andere gebeurtenissen, zelfs schrijnende zaken, belanden als kortje in de krant. Bijvoorbeeld door het nieuwsaanbod of impactvolle evenementen zoals de arrestatie van Taghi. Maar ook omdat journalisten niet altijd scherp zijn. Je moet waken voor afstomping, anders loop je het risico verhalen te missen.