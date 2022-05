’Stroomnet makkelijk te saboteren’

In het linkse denken hebben die zaken geen prioriteit, waarbij gemakshalve wordt verzwegen dat groene stroom zonder kerncentrales een land zeer kwetsbaar maakt voor oorlog/sabotage en terrorisme. In dergelijke gevallen dient namelijk de overcapaciteit (atoomstroom) van een ander land te kunnen worden benut om de uitval op te vangen. Het saboteren van (zee) kabels is namelijk zeer eenvoudig, evenals aanvallen op de brandstof voor centrales, verdeelstations en op hoogspanningsmasten. Ook het hacken van computers van (gas)centrales en beveiligingssystemen behoort tot de mogelijkheden. Bij alle recente discussies door defensie- en veiligheidsdeskundigen is nauwelijks aan de orde gekomen welke gevolgen het uitschakelen van de elektriciteitscentrales in Oekraïne kan hebben, waar nu gelukkig geen sprake is van volledig fossielvrije energie. En terwijl westerse landen zich laten intimideren door bedreiging met kernwapens, maken ze zich niet druk over de gevolgen van een stroomoorlog.

L.J.J. Dorrestijn