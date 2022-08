Brief 1 ’Dialoog aangaan met alle partijen’

Bekijk ook: Supermarkten gaan toch niet praten met stikstofbemiddelaar Remkes

Achtereenvolgende kabinetten hebben, samen met banken (o.a. Rabobank) boeren gesteund, gefaciliteerd (middels vergunningen, financiën) en laten investeren in vernieuwingen en zijn medeverantwoordelijk voor de huidige stikstofcrisis.

Derhalve dient een regering zich niet te verschuilen achter rechterlijke uitspraken, of dreigementen van (milieu)organisaties, maar samen met boeren tot een oplossing te komen. Doe niet alsof een ’Armageddon’ over ons komt na 2030, maar ga in gesprek met elkaar en biedt ruimte voor meerdere oplossingen.

Johan Sijtsema, Rosmalen

