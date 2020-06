Panikerende Halsema niet klaar voor het grote werk

’Zo’n demonstratie vindt nu eenmaal niet plaats in Wijk bij Duurstede’, beet de beledigde burgermoederdiva Halsema de minister toe in de GrapperAppjes. Jerry Afriyie en zijn KOZP-vrienden – die toen als linkse extremisten stonden genoteerd in het Dreigingsbeeld Terrorisme – waren wel al eens onderweg naar Dokkum. Daar kwamen ze nooit aan. Want nee, niet iedere gemeente legt de rode loper uit voor opruiers.