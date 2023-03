Uitslag Stelling: ’Klimaattaks uit den boze’

Door deze ‘hobby’s’ duurder te maken, zouden de klimaatdoelen van 2030 eerder gehaald kunnen worden, aldus de ambtenaren. Een stemmer stelt juist: ,,Geen geld meer steken in het voorkomen van klimaatverandering. Dat is een gelopen race. We moeten nu geld besteden aan het meeveranderen met het klimaat.”

Slechts tien procent van de stemmers vindt het belangrijk dat de klimaatdoelen van 2030 worden behaald. De meerderheid van de deelnemers vindt dit niet nodig. ,,De klimaatverandering is een door ambtenaren gecreëerd probleem en nu willen ze dit oplossen door meer belasting te heffen zodat zij zichzelf in stand kunnen houden”, klinkt het. Een andere stemmer vult aan: ,,We hebben in dit land teveel ambtenaren en die willen dat luilakbaantje van ze beschermen.”

Ondanks de weerstand geloven de meeste deelnemers dat het kabinet het advies van de ambtenaren wel gaat overnemen. Eén van hen schrijft: ,,Deze adviescommissie geeft precies het advies waar het kabinet om heeft gevraagd.” Een andere stemmer: ,,Dit advies is gewoon een ordinaire belastingverhoging, waar de burger helemaal niets van terug gaat zien.”

Mocht het zover komen, dan vinden de meesten het niet nodig dat de laagste inkomens hierbij worden ontzien. Een stemmer stelt: ,,Niet degenen met de laagste inkomens maar de middenklasse betaalt nu al de hoogste prijs voor die klimaatdoelen. De laagste inkomens zullen hier wel weer voor worden gecompenseerd.” Iemand anders gaat erop door: ,,De middenklasse hoest die klimaatbelasting wel weer op.”

Een overgrote meerderheid gelooft dat het niet nodig is dat het kabinet nog extra klimaatmaatregelen treft. ,,Niet alleen Nederland, maar ook andere landen moeten dit gaan doen. Opwarming door CO2 stopt niet bij de grens. Maar Nederland wil weer het braafste jongetje van de klas worden”, klinkt het.

Driekwart van de stemmers gelooft niet dat het duurder maken van klimaatbelastende hobby’s gaat helpen om het gedrag van consumenten te veranderen. Een respondent beredeneert: ,,Voedsel en vervoer zijn geen luxe en zijn nu al onbetaalbaar door de inflatie. Onbegrijpelijk in een land waar kinderen met een lege maag naar school gaan. Het openbaar vervoer is al tot op het bot uitgekleed, waardoor je wel auto móet rijden.”

Een andere tegenstander brengt een ander argument naar voren: ,,Waarom belasting heffen op gezond eten? Hef belasting op alcohol en tabak en maak groenten, fruit en zuivel juist goedkoper.” Weer een andere stemmer ziet in het duurder maken van zuivel en vlees vooral een manier om de boeren het brood uit de mond te stoten.

Uiteraard is er bijna niemand van de stemmers die vindt dat autorijden duurder moet worden gemaakt. Twee derde van de stemmers wil bijvoorbeeld niet dat er een hogere vliegtaks komt. Een enkeling vindt deze belasting nog wel te verdedigen. ,,Vooral op korte vluchten door Europa die ook prima zouden kunnen met de trein of auto.”