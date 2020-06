’De schoenmaat van Nederland’

Wat is dat toch met deze vorm van onzekerheid of onbewustheid met de elementen der aarde? Ik ben bang dat menigeen het gewoon te goed heeft dus de tijd heeft om wel ergens over te zeuren.

Kom op Nederland sta op, neem wat fris water in het gezicht en relativeer! Dan wordt de wereld vanzelf een stuk leuker en beter verdraagbaar.

Etienne MJM Hendrickx