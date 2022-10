Uitslag Stelling: ’Geen gegluur binnenshuis’

Vooralsnog gaat het om een ’pilot’ van gemeenten in Twente en Brabant, maar de meeste deelnemers verwachten dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen overnemen. Een schandalige ontwikkeling, zo vinden vrijwel alle stellingdeelnemers. ’Dit is aantasting van privacy’, stelt 98 procent van de respondenten. „Onbehoorlijk, binnentreden in de persoonlijke levenssfeer van inwoners”, klinkt het. Een stemmer dekt zich in: „Het geeft een onaangenaam gevoel, dat wildvreemde mensen op het stadhuis jouw inboedel beoordelen en aan de hand daarvan de waarde van jouw huis bepalen. Een grove inbreuk op je privacy.”

Slechts 7 procent denkt dat de foto’s van het interieur essentieel zijn voor de WOZ-waardebepaling van een woning. En ook in dat geval: „Als het echt nodig is voor accurate waardebepaling dan sturen ze maar een taxateur”, zegt een stemmer. „Grote onzin, geen toegevoegde waarde aan de waardebepaling”, reageert een tegenstander. „Wat heeft mijn met ’goud belegde’ douche en toilet te maken met de WOZ-waarde?”, vraagt een ander.

Als ’gluren binnenshuis’ de norm wordt zal de inrichting meebepalend zijn voor de hoogte van de WOZ-waarde, denken de stemmers. Velen vinden dit zorgelijk: „De waarde van een huis moet gaan om het volume, totaal oppervlak en bouwkundige staat van onderhoud en niets meer. Dat men wel of niet een luxe interieur heeft moet er niet toe doen!” Hoewel de gemeenten die de pilot hebben gestart garanderen zorgvuldig om te zullen gaan met het ingestuurde beeldmateriaal, hebben deelnemers er geen vertrouwen in dat de interieurfoto’s veilig bewaard zullen worden. „En wat als jouw hele interieur in verkeerde handen terecht komt?”, zegt een bezorgde stemmer.

Voorstanders van dit plan verwachten een verlaging van het aantal bezwaren doordat er een accurate WOZ-waarde wordt bepaald. Iemand twijfelt: „We klagen natuurlijk wel veel over de WOZ-waarde, dus een betere taxatie kan helpen. Anderzijds lijkt dit vooral een plannetje van de gemeente die op hogere WOZ hoopt en meer belasting kan binnenhalen.” Een minimaal deel van de stemmers (4 procent) vindt het logisch dat gemeenten aan inwoners vragen om interieurfoto’s te maken. „Ik begrijp de intentie, maar in de praktijk zal dit niet werken”, zegt iemand. Er valt namelijk mee te sjoemelen, denken stemmers. „Hoe wil de gemeente gaan vaststellen of de foto’s wel in betreffende woning zijn gemaakt?”, vraagt een stemmer zich af. Deze stemmer zou het wel weten: „Ik heb een huis dat op orde is met nieuwe keuken en badkamer, maar ik zou iemand in de buurt vragen of ik een foto van hun oude keuken of badkamer kon maken! Fraudegevoelig, slecht plan dus!” De stellingdeelnemers zullen dan ook niet snel meewerken aan zo’n ’pilot’. Ruim de helft zou bij het verzoek om foto’s in te sturen pertinent weigeren. Meer dan een derde zou het verzoek negeren. Slechts 1 procent zou toestemmen en de foto’s insturen. „Bizar plan, maar als het toch moet, stuur ik wel een zeer onscherpe foto!”