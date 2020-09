’Rutte heeft voorbeeldfunctie’

Met zijn regelmatig onwelvoeglijke taalgebruik valt hij echter volledig door de mand. Voeg daarbij het gejij en gejou en zijn kleding (geen stropdas en het overhemd meerdere knoopjes open) en het afschuiven van de beantwoording van moeilijke vragen naar collega-ministers of instanties (RIVM, GGD etc.) en zijn gezag verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je mag hopen dat de kiezer dat volgend jaar niet vergeten is.

A. Nefs