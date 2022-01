Veilige branches meteen van het slot halen

Premium Financieel

Waakt D66-leider Sigrid Kaag in Brussel over Nederlandse schatkist?

Blijft de Hollandse zuinigheid óf tekent Sigrid Kaag als nieuwe minister van Financiën in Brussel voor meer financiële losbandigheid? Als diplomaat valt de D66-leider met haar neus in de boter: er staan binnenkort stevige Europese onderhandelingen over de centen op het programma.