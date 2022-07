Om het terug te sturen moesten we een formulier printen maar we hebben geen rpinter. Toen heb ik naar de Bruna in Ermelo gebeld en gevraagd of ik bij hen kon printen. Dat kon niet zei de vriendelijk verkoopster, maar als ik een mailtje met het formulier naar hen toe zou sturen zouden zij het voor mij printen. Wat een service van deze winkel!

Truus van Panhuis

