Brief 3 ’PVV niet op voorhand uitsluiten’

Rutte geeft bij voorbaat aan dat hij niet met de PVV wil regeren. Kan hij dit alleen bepalen, terwijl de PVV de ene grootste partij in de peilingen is? Een zeer groot deel van de Nederlandse kiezers zou graag zien dat deze partij deel gaat uitmaken van een coalitie. Het politieke systeem zou zo moeten zijn, dat een tweede grootste partij niet kan worden uitgesloten. Veel Nederlanders willen een meer rechtse inbreng in de regering. Rutte moet proberen er met de PVV uit te komen. Waar een wil is, is een weg!

W. Suyker, Amsterdam

