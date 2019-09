’Hoge olieprijs kost koopkracht’

De olieprijs is met zo’n 10 procent gestegen na de drone-aanval in Saoedi-Arabië. Ik ben benieuwd hoeveel voorraad de grote oliemaatschappijen nog hebben. Dat zal weel heel veel minder zijn dan wanneer de olieprijs daalt. Dan is de voorraad namelijk minimaal een maand.

Overigens kan deze ontwikkeling ook zomaar weer roet in het eten gooien van de koopkrachtplaatjes van volgend jaar. De veelrijders kunnen alles dan weer uitgeven aan de gestegen benzineprijzen en weg is je voordeel.

Jan Pronk, Beverwijk