’Pensionado’s wanhoop nabij’

Het ambtenaren pensioenfonds ABP bijvoorbeeld heeft het pensioen sinds 2011 niet meer geïndexeerd. Eénmaal in die periode is het pensioen zelfs gekórt! En het had niet veel gescheeld of er zou met ingang van dit jaar opnieuw zijn gekort. Terwijl we allemaal weten dat het ABP miljarden achter de hand heeft. Kort gezegd, de ambtenaren liepen in de afgelopen 10 jaren maar liefst 19,10% aan indexatie mis. En als je dan nog nagaat hoeveel alles de afgelopen jaren veel duurder is geworden dan zal het duidelijk zijn dat veel gepensioneerden intussen de wanhoop nabij zijn. En dan lees ik in de krant dat door het ABP vorig jaar maar liefst meer prestatiebonussen zijn uitgekeerd dan de jaren ervoor! En dan hebben we het over het lieve sommetje van méér dan 1,5 miljard euro. En wélke prestatie is daar dan wel niet voor geleverd vraag ik me af? Ik vind dat ronduit schandalig.

Jan Muijs, Tilburg