Tot mijn verbazing stopte er een jongen van een jaar of zestien. Hij ging me helpen. Ze bestaan nog, jongeren met het hart op de goede plaats.

E.L. Dobber, Lelystad

