’Nederland op weg naar drie miljoen kanslozen’

„Op meer dan de helft van de basisscholen zijn de basisvaardigheden niet op orde. En dat is een heel groot maatschappelijk probleem”, stelt Jeanet Meijs. Ⓒ HH / ANP

Jeanet Meijs, deze maand tachtig jaar geworden en zestig jaar werkzaam in het onderwijs, maakt zich grote zorgen over de staat van datzelfde Nederlandse onderwijs. „We creëren en enorme laaggeletterde sociale onderklasse in de maatschappij, met alle gevolgen van dien.”