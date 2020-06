Brief 1: ’Curaçao verdient onze steun’

Mijnheer Rutte, onze landgenoten op het eiland Curaçao zijn mede door het coronavirus in de problemen gekomen. U geeft wel aan de bodemloze put, de z.g. Europese Unie, zonder voorwaarden te stellen.

Oh mevrouw Merkel en Macron zullen wel een andere naam bedenken voor deze gift, zodat u dit kunt verkopen naar de belastingbetaler in Nederland. In werkelijkheid verkiest u liever de steun aan de bodemloze put, genaamd Europese Unie, dan aan onze landgenoten op Curaçao.

Uw poot strak houden t.a.v. onze landgenoten op Curaçao kost u gen eenkele moeite, daar bent u te gevoelloos voor. Uiteindelijk valt daar voor u geen leuk baantje te verwachten. Zij zijn te onbelangrijk voor u!

G. Goosens, Urmond

