’Zo positief is body positivity niet!’

De zogenoemde body positivity movement legt, volgens psycholoog Esther Jansen, verkeerde accenten. Zij pleit voor body acceptance. Ⓒ 123RF

Linda de Mol oogstte lof bij (on)bekend Nederland door in het kader van ’body positivity’ in bikini op de cover van haar magazine te verschijnen. Maar Esther Jansen plaatst er haar vraagtekens bij. Ze is psycholoog en onderzoeker bij Co-eur, een GGZ-instelling voor de behandeling van eetstoornissen en onderdeel van het Zorg van de Zaak en vindt dat er het een en ander schort aan de body positivity movement.