Uitslag stelling: ’Gokreclames aan banden’

Sinds vorig jaar is de Wet op de kansspelen verruimd en dus ook de promotie ervan. De meeste stemmers geloven dat op aandringen van de kamer er inderdaad iets gedaan gaat worden aan die overdaad aan gokreclames. Veel respondenten wijzen erop dat het ook de overheid zelf is die deze reclameboodschappen verzendt: „De Toto en Holland Casino zijn eigendom van de staat. Bizar dat zij ons doodgooien met deze reclames.”

De overgrote meerderheid van de respondenten denkt dat reclames voor kansspelen ongezond gokgedrag in de hand werken. Daarbij vindt bijna iedereen van de respondenten dat gokreclames net zo schadelijk zijn als promotie van drank en sigaretten. Of nog erger: „Een gokverslaving kan nog meer ontwrichtend zijn dan een alcohol of nicotineverslaving, omdat je er heel diep van in de schulden kunt raken.” Iemand maakt zich daarbij ook zorgen over de privacygevolgen van online gokken. ,,Zeker als je dat doet via bedrijven vanuit de overheid. Het risico is groot dat ze meekijken.”

Toch zijn er ook respondenten die het verbod op advertenties voor kansspelen betitelen als betutteling. „Die reclames zijn inderdaad super irritant, maar dat zijn alle advertenties.” Een ander respondent pleit ervoor dan maar ‘alles aan promotie te verbieden waar suiker, alcohol- en energiegebruik bij komt kijken, want dat is ook allemaal schadelijk.” Twee derde van de stemmers vindt dat de gokbranche ook zelfregulerend moet zijn. Een respondent: „Er is meermalen bewezen dat zelfregulering van branches een utopie is. Dit moet echt een verbod worden.” Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat er ‘te veel’ gokreclames op televisie zijn. Sinds de verruiming van de kansspelwet, besteden aanbieders miljoenen aan advertenties. Veel BN’ers lenen zich voor deze reclames. De meeste respondenten vinden dat zij moeten stoppen met het promoten van gokken. „Niet alleen Andy en Wesley, maar vooral Ellie Lust. Ik kan haast niet geloven dat die zich hiervoor leent. Daarvoor is er vast met met een enorme zak geld gezwaaid.” De bedoeling van de verruiming van de wet op de kansspelen was dat spelers van illegale naar legale (online) casino’s zouden gaan. Driekwart van de respondenten gelooft niet dat dit inderdaad gaat gebeuren. Een reactie: „Dat illegale gokken heeft een totaal andere insteek: namelijk witwassen en belasting ontduiken. Dat bestrijd je echt niet door gokken legaal te maken.” Gokverslaving is een groot probleem in Nederland, zo vindt driekwart van de stemmers. Iemand schrijft: ,,Het is echt onverantwoord om de promotie toe te laten. Ga eens kijken in een verslavingskliniek, dan zie je wat de gevolgen zijn.” Iemand anders: „Persoonlijk vind ik gokreclames erger dan rook- en drankreclames. Maar ik heb dan ook een ex met een gokverslaving.”

Een vijfde van de stemmers zegt zelf ook weleens een gokje te wagen. Een respondent meldt een keer per week met zijn/haar moeder naar het casino te gaan. „echt niet om ons geld te vergokken, maar we vinden het gezellig.”