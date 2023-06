Brief 3 ’Vrij op Keti Koti onnodig’

De huidige regering spreekt immers niet namens de ‘daders’, maar uit naam van alle Nederlanders, dus ook de nazaten van tot slaaf gemaakten. Nu is er discussie of de herdenking van de afschaffing van de slavernij, Keti Koti, nu een officiele feestdag moeten worden. Waarom zou dit een vrije dag moeten zijn? Komt er dan ook een vrije dag voor het beëindiging van de ‘slavernij’ van fabrieksarbeiders, mijnwerkers, Napoleontische soldaten, Japanse gevangeniskampen, turfarbeiders. etc.?

L.J.J. Dorrestijn

