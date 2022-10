Ombudsman: Luisteren naar mensen

Daarvoor mocht hij niet het adres van zijn vakantiehuis gebruiken. Het adres van zijn dochter mocht Gerrit maar tijdelijk gebruiken. Om toch belangrijke post van de overheid te blijven ontvangen, huurde hij maar een kamer in een andere gemeente waar hij niet eens gebruik van maakte.

Hij wist gelukkig de weg naar de ombudsman te vinden om hem te helpen bij zijn probleem. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Niet iedereen weet dat de Nationale ombudsman er is. En dat die ombudsman niet in zijn ééntje werkt maar een heel team heeft dat klaarstaat om te helpen. Daarom komen we naar de mensen toe!

Elk jaar bezoeken we twee provincies. Komende maandag zijn we in Gelderland. Dit is alweer de twaalfde provincie waar we met burgers en bestuurders in gesprek gaan. Zo krijgen we een goed beeld van wat er speelt in de provincie.

Pop-up keuken

Met onze pop-up keuken zijn we dit keer te vinden in Harderwijk, Winterswijk, Arnhem en Tiel. Iedereen mag langskomen! Wilt u kennis maken of heeft u een vraag? Komt u er niet uit met de gemeente, de Belastingdienst of het UWV? Waar loopt u tegenaan in uw contact met de overheid? U bent van harte welkom om dit met ons te bespreken. Wij horen graag van u.

We spreken niet alleen met mensen bij onze keuken maar we gaan ook in gesprek met overheidsinstanties en organisaties die veel contact hebben met burgers. Zo gaan we naar Zaltbommel voor een gesprek met Buurtzorg en Buurtzorg Jong.

De gemeente kiest ervoor om de uitvoering van de WMO en jeugdhulp kleinschalig en dicht bij de burger te organiseren. Buurtzorg voert dit voor de gemeente uit. Ook spreken we in Nijmegen met de SVB over hun project om vrouwen in de opvang sneller duidelijkheid te geven over hun rechten. Jong, oud, zelfstandig ondernemer of migrant. We staan altijd klaar voor iedereen die een vraag heeft over of een probleem met een overheidsinstantie. Weet u niet goed waar u terecht kunt met uw vraag? Ook dan helpen wij u heel graag op weg.

Kom gerust langs bij onze pop up keuken in Harderwijk (10 oktober), Winterswijk (11 oktober), Arnhem (12 oktober) of Tiel! Wij kijken er naar uit u te ontmoeten.

Wilt u meer weten over de provincietour in Gelderland? Kijk dan op deze pagina. Komt u er niet uit met een overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.