Ombudsman: Wanneer krijg ik een reactie?

Als de afvalcontainer er eenmaal staat, gebeurt waar Jessica bang voor was: het geeft enorme stankoverlast en hier is ze natuurlijk niet blij mee. Ze wil graag weten waarom de afvalcontainer precies op deze plek moest komen. Volgens Jessica zijn er nog veel betere plekken dan precies voor haar deur.

Opnieuw probeert Jessica in contact te komen met de gemeente, maar elke keer wordt haar vraag om een gesprek met de wethouder afgewezen. Ze wordt doorverwezen naar de organisatie die verantwoordelijk is voor de afvalverwerking. Maar dat is niet waar het Jessica om gaat: ze wil met de wethouder, die bij dit besluit betrokken is, een gesprek voeren. Ze dient daarom een klacht in bij de gemeente, maar daarop krijgt ze geen reactie.

Communicatie

De communicatie verloopt dus niet soepel. Nadat ze nog een keer een klacht indient, krijgt ze te horen dat haar klacht niet in behandeling wordt genomen. En dat de gemeente geen reden ziet om het gesprek aan te gaan. Jessica is erg teleurgesteld in haar gemeente. Ze heeft lang moeten wachten op een antwoord. Dan krijgt ze eindelijk een reactie en gaat de gemeente er nog steeds niet inhoudelijk op in. Het duurt nu al zo lang en daarom besluit ze om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.

Medewerker Denise gaat met de klacht aan de slag en onderzoekt waar het precies is misgegaan. Denise komt tot de conclusie dat de gemeente Jessica terecht heeft doorverwezen naar de organisatie voor afvalwerking. Maar de gemeente had daarbij duidelijker moeten uitleggen wat de rol is van de gemeente. En waarom de gemeente Jessica voor deze klacht doorverwijst. Doordat de gemeente geen duidelijke uitleg gaf en niet direct reageerde op haar vragen en klacht, zat Jessica onnodig lang met onbeantwoorde vragen en frustratie.

De Nationale ombudsman vindt dat inwoners zoals Jessica met vragen of klachten recht hebben op een inhoudelijk en duidelijk antwoord. En dat antwoord moet niet te lang op zich laten wachten. Daar blijf ik gemeenten op wijzen als dat niet goed blijkt te gaan.

* Niet de echte naam

