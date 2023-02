Brief 3: ’Vertrouwen in politiek terecht laag’

Het was een zeldzame chaos die alleen maar nog duidelijker maakt dat de polarisatie ongekend groot is en het vertrouwen in de politiek terecht ongekend laag is. Deze wanvertoning doet ernstig afbreuk aan de belangen van de (toekomstige) provinciale bestuurders die wel op een respectvolle manier met elkaar discussiëren. De belangen van de burger kwamen in het geheel niet aan bod.

Bram Marcusse, Zoutelande

