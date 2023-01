’Zware druk op minister Adema’

Bekijk ook: Minister Adema al veel eerder op de vingers getikt door Brussel over mestbeleid

Door Brussel was al veel eerder beslist dat per 1 januari 2023 voor alle waterlopen op landbouwpercelen bufferstroken moesten komen waarop bemesting radicaal verboden werd. Geratificeerd door álle lidstaten. Geheel op eigen houtje besliste Adema dat de Nederlandse boeren konden rekenen op een vol jaar als respijt op deze regeling. Halsoverkop heeft hij nu bepaald dat de deadline op 1 maart a.s. komt te liggen. Dit hele gedoe getuigt nu niet bepaald van daadkracht en wijsheid. Onzorgvuldig is nog zwak uitgedrukt. Voor minder zijn in het verleden ministers al de laan uitgestuurd. De onvermijdelijke vraag doemt ook nu weer op: moet Barbertje hangen?

Jan Muijs, Tilburg