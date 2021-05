’Gevaccineerden overtreden regels’

In de supermarkten is het altijd al veel te druk, maar nu zijn er ook steeds meer mensen zonder mondkapje, en vooral veel te dicht op elkaar. Geen medewerker van de supermarkt die optreedt. Het lijkt wel of het ze niks uitmaakt. Als je er als winkelende klant iets van zegt, word je helemaal verrot gescholden. Ook dan wordt er door de winkelmedewerkers niks gedaan. Ze draaien zich om en scheren zich weg. Vooral onze ouderen, die bijna allemaal alle tweede vaccinaties hebben gehad, denken dat ze alle regels aan hun laars kunnen lappen. Ze brengen bewust anderen in gevaar.

Els Strikkers, Bergen