’Inchecken MH17 moest vrolijke chaos worden’

Het is vakantieperiode en vakantie met kids is next level, helemaal wanneer je met het vliegtuig gaat. Ik las een tijdje geleden een nieuwsbericht over een moeder die bij het instappen van het vliegtuig met haar zes maanden oude baby alle passagiers een goodiebag had gegeven. Daarin zat een briefje dat ze zich bij voorbaat excuseerde als haar kleine de hele boel bij elkaar zou huilen tijdens de vlucht, ze had er oordopjes en iets lekkers bij gedaan. Een briljante en super leuke actie! Ja, dat was een leuk onderwerp voor mijn column.

Maar toen realiseerde ik me dat het vandaag ook precies vijf jaar geleden is dat de MH17 neerstortte. Aan boord zaten ouders die misschien ook wel dachten als de moeder die ik hiervoor beschreef… Ik zal het interview met één van de grondsterwardessen die de passagiers had ingecheckt niet snel vergeten. Ze vertelde in dat hartverscheurende gesprek dat er vooral heel veel kinderen aan boord gingen. Ze noemde het inchecken van de passagiers van de MH17 ’een vrolijke chaos van gezinnen die zin in hun zomervakantie hadden.’ Ook vertelde ze dat ze de gezichten van de kinderen nooit meer zal vergeten en deze dagelijks terugkomen in haar dromen.

Aan boord van de MH17 zaten heel veel ouders met kinderen, onderweg om dromen uit te laten komen. Niet alleen kleine, maar ook oudere kinderen, want als u 45 bent en uw vader is 80, bent u nog steeds een kind. 17 juli 2014 is een zomerdag die als inktzwart de geschiedenis in zou gaan. In één klap waren er honderden Nederlandse gezinnen uit elkaar gerukt.

Ze zeggen vaak dat iemand er pas echt niet meer is als we ze zijn vergeten. Nederland herdenkt vandaag 17 juli 2014, en zullen dat als het aan mij ligt voor altijd blijven doen. Dat doen we o.a. voor moeder Samir die haar 2 zoons Miguel van 11 jaar en Shaka van 19 jaar op het vliegtuig zette en uitzwaaide voor een vakantie bij hun oma. We doen het voor de nabestaande van Rein Specken (31) en Desiree Zantkuijl (31) die op weg waren naar hun droomvakantie Bali. Voor de familie en vrienden van Lisanne Engels uit Voorburg die Geneeskunde studeerde aan Universiteit in Utrecht. Voor de familie, vrienden en leerlingen van Sjors Pijnenburg docent Mobiele Werktuigen aan het Radius College in Breda en zijn vriendin Kristy van den Schoor. Voor de moeder en vader en vrienden van Esther de Waal. De nabestaande van Moeder Petra van Langeveld (52) en haar zoon Gary (16) die samen op vakantie gingen. De familie en haar blokfluit-leerlingen van Janneke Nelissen uit het Limburgse kerkdorp Melick. Dat doen we voor alle nabestaande van de slachtoffers van de MH17. Voor altijd in ons hart.

Patricia van Liemt