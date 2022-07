Uitslag Stelling: Handen af van eigen huis

Om te beginnen kun je de waarde van een woning niet een-op-een vergelijken met bijvoorbeeld een spaartegoed, zo laten veel deelnemers weten. „Het is geen geld waar je bij kan, het zit in de stenen. En wat als je de extra belasting dan niet kunt betalen? Ben je dan verplicht om je huis te verkopen?”, vraagt iemand zich af. Een andere deelnemer zegt: „Die waardevermeerdering heb je pas bij verkoop, niet bij bezit.”

Niet meer dan een derde van de deelnemers vindt dat de vermogensongelijkheid in Nederland ongewenst is en zou moeten worden aangepakt. „Als je dat wil aanpakken, pak dan de vermogens in box 2 aan en belast bedrijven die belachelijk weinig belasting betalen meer. Bovendien is vermogensongelijkheid een prikkel om wat te gaan doen.” Belasting heffen over de waarde van de eigen woning of een aanpassing van het huurwaardeforfait zijn oneerlijke maatregelen, vinden de meesten en ook in compensatie via bijvoorbeeld een verlaging van de inkomstenbelasting is maar weinig vertrouwen. Slechts 6 procent van de stellingdeelnemers ziet heil in een dergelijk plan.

Het Economisch Instituut van de Bouw, dat de plannen doorrekende, concludeerde dat vooral de huidige vijftigers en zestigers zouden worden geraakt door de plannen. Deze groep mensen heeft wel vaak een duur huis, maar ziet binnen afzienbare tijd door pensionering het inkomen dalen en kan dus maar mondjesmaat profiteren van een compensatie via de inkomstenbelasting. „Diefstal!”, vindt er een. „We hebben ons hele leven hard gewerkt om een mooi huis te kopen en belastingen betaald. Waarom nu dit dan afstraffen?”, vraagt een ander zich af.

Desondanks is niet iedereen tegen het zwaarder belasten van een woning. Een deelnemer rekent voor: „Ik betaal 1300 euro per maand aan huur. Dat is ’weinig’ in Amsterdam. Een collega heeft een huis van 900.000 euro en betaalt 260 euro per maand. Hij heeft een overwaarde van 200.000 euro en dat wordt niet belast. Mijn spaargeld wordt wel belast en mijn huur gaat elk jaar omhoog.” Daar staat tegenover dat een eigen woning ook geld kost, zegt een ander: „Woningbezit wordt al belast via de WOZ, het eigen onderhoud, de komende verplichting tot duurzaamheid, et cetera.”

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek, zoals in de EU wordt bepleit en nu ook is ingezet, kan bij de stellingdeelnemers op weinig instemming rekenen. Een stemmer zegt: „Het geld waarmee het huis is betaald, is al zeer zwaar belast, met heel hoge hypotheekrentes ook nog. Laat Europa eerst maar eens de pensioenleeftijd gelijktrekken, voordat zij ons dwingt om wat aan de hypotheekrenteaftrek te veranderen.” Een ander zegt ook: „Wat het buitenland zegt zal me een worst zijn.”

Het EIB denkt dat het belasten van bezit ertoe leidt dat mensen meer geld gaan uitgeven aan andere zaken. Dat idee leeft bij meer mensen. Ongeveer de helft van de stellingdeelemers denkt dat ook. Een van hen zegt: „Het zal de mensen een meer consumptief gedrag laten vertonen. Meer lol en een klein huisje.”